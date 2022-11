Bayonne : renforts de policiers municipaux pendant la nuit

Lutter contre les incivilités. Objectif premier de la toute nouvelle brigade de nuit de la police municipale de Bayonne, dont les premiers pas ont eu lieu le 8 novembre dernier. Elle est composée de douze agents, dont deux maîtres-chiens, et intervient sur l'ensemble des quartiers, mais est très attendue dans le Petit Bayonne. Le dispositif a été détaillé ce lundi 21 novembre 2022 en mairie de Bayonne, lors d'une conférence de presse.

ⓘ Publicité

Les incivilités en ligne de mire

Nuisances sonores, difficultés de voisinages, fermeture d'établissements de nuit, rixes... Le tout nouveau dispositif mis en place à Bayonne a pour but de participer à la lutte contre la petite délinquance. "Elle va essuyer les plâtres" explique le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, pour qui le "sentiment d'insécurité de la population est parfois fondé". L'effectif global de la police municipale de Bayonne passe ainsi à 40 agents avec cette brigade qui a nécessité le recrutement de "onze personnes en trois ans" précise l'adjoint en charge de la sécurité Christian Millet-Barbé, dans une "ville apaisée" souligne pour sa part le patron de la sécurité à Bayonne Luc Tarayre.

Doubler les effectifs de nuit dans les rues de Bayonne

Si aucun chiffre n'a été communiqué sur les délits commis en ville cette année, les cas se sont multipliés dans le Petit Bayonne, où les patrons de bars ont de temps en temps des difficultés avec des clients récalcitrants "Plus les opérations de police sont nombreuses, plus les chiffres augmentent, c'est mécanique" insiste le procureur de la République Jérôme Bourrier. La nouvelle brigade va travailler en collaboration avec la Police Nationale. Cela va permettre de "doubler les effectifs nocturnes sur la voie publique" explique le commissaire de Bayonne Olivier Calia.

Un numéro unique : 06 15 30 56 86.

Six nuits sur sept ce sont six policiers municipaux qui vont ainsi patrouiller dans les rues de Bayonne, entre 18 h 45 et 3 h 45, sous la direction d'un chef de brigade qui a longtemps travaillé à Paris. L'effort budgétaire est de taille : 450 000 euros par an. Un numéro de téléphone unique est mis à disposition des habitants afin de solliciter une intervention de la brigade de nuit, pour apaiser la situation ou recueillir des conseils : 06 15 30 56 86.