Bayonne : trois hommes arrêtés dans une affaire de vols par ruse

Le parquet de Bayonne a ouvert une information judicaire ce lundi pour une affaire de vol par ruses. Trois hommes sont suspectés d'avoir réalisés une série de vols. Le dernier en date connu remonte à samedi dernier dans une petite rue non loin du tribunal de Bayonne. Une riveraine a contacté les forces de l'ordre après avoir constaté le comportement louche de trois personnes.

Ils se faisaient passer pour des vendeurs de matelas

Elles les a vu garer leur fourgon entre un abribus et un mur dans un premier temps. Un des trois hommes reste au volant, et selon ce qu'elle voit, l'un d'entre eux sort, et donne l'impression de surveiller la zone, pendant que le troisième enfile un gilet orange et s'approche des habitations. Dans le doute elle appelle la police qui intervient. Sur place, ils prennent les hommes en flagrant délit en train d'essayer de vendre des matelas, surement dans la perspective de faire des repérages avant de venir cambrioler.

Des perquisitions ont eu lieu notamment dans le fourgon, où de l'argent ainsi que des bijoux ont été retrouvés. Les enquêteurs vont tenter désormais de retrouver les propriétaires de ces bijoux en remontant le fil d'autres affaires de vol, notamment dans l'agglomération Bayonnaise.