Bayonne : Un cas de harcèlement scolaire au collège Marracq tourne au règlement de compte

Une affaire de harcèlement présumé tourne au règlement de compte en plein établissement scolaire. Les faits se sont déroulés le mercredi 19 octobre 2022, un peu avant midi, dans les locaux du collège Marracq de Bayonne. Une famille composée du père, de la mère et de leurs deux fils demande à rencontrer le principal du collège, afin de dénoncer des faits de harcèlements scolaires, dont serait victime la jeune sœur de 12 ans. La rencontre se déroule dans le bureau du chef d'établissement, mais le ton monte. La mère et le père expliquent que leur fille, en classe de cinquième, est victime de comportements violents répétés depuis la rentrée des classes. Le père, Stéphane, précise que "le matin même, elle a été agressée, et a dû se réfugier dans les toilettes, d'où elle m'a téléphoné pour demander du secours". Il exige que cela cesse. Mais le dialogue avec la direction semble difficile." Ils m'ont fait comprendre qu'il n'y aurait pas de sanction, j'étais du coup très énervé".

Le papa s'adresse aux agresseurs de sa fille

La famille se rend alors dans la classe où se trouvent les deux harceleurs présumés, situé en face du bureau du chef d'établissement, afin de leur signifier leur manière de penser. Là aussi, les propos fleuris fusent et un ordinateur détruit par la maman qui a jeté une chaise sur la machine. Le papa s'adresse ensuite à l'un des deux adolescents pour lui demander d'arrêter de harceler sa fille. "Je ne veux plus que vous touchiez à ma fille" lance alors le papa aux deux adolescents. "Mais je n'ai touché personne" précise-t-il. La police va alors intervenir et interpeller toute la famille. La mère a été placée en garde à vue dans les locaux du commissariat de Bayonne.

Dépôt de plainte pour harcèlement scolaire

Le parquet de Bayonne va se saisir du dossier et une composition pénale est décidée contre la mère. Cette procédure permet au procureur de la République de proposer une ou plusieurs sanctions pénales, à une personne qui reconnaît avoir commis un délit. La proposition du procureur peut être acceptée ou refusée par la personne concernée. Le fils, impliqué dans cette affaire, doit de nouveau être convoqué par la police afin d'être étendu sur les faits. Dans cette affaire, le couple a déposé plainte pour harcèlements et agressions. "Je vais me battre jusqu'au bout" conclu ce papa qui a pris 15 jours de vacances dans le but d'organiser sa défense et celle de sa fille.