Bayonne : un détenu de la maison d’arrêt se suicide

Un jeune homme, de nationalité marocaine, a mis fin à ses jours le mercredi 26 janvier 2020, à la maison d’arrêt de Bayonne, où il était détenu après une condamnation à une peine de prison ferme, prononcée le 3 décembre 2019 par le tribunal correctionnel bayonnais.

C'est dans sa cellule que le migrant, âgé de 19 ans, s'est pendu. Les fonctionnaires de la pénitentiaire sont immédiatement intervenus pour le secourir et le faire prendre en charge par les secours. Il est mort quelques heures plus tard à l’hôpital de Bayonne où il avait été transféré en urgence.

Évadé du centre de rétention administrative

Le jeune homme avait été condamné par la justice pour s’être évadé du centre de rétention administrative d'Hendaye le 29 novembre 2019 en matinée. Cinq individus, arrêtés en situation irrégulière avaient réussi à prendre la fuite en cassant une fenêtre du CRA.

Un important dispositif policier, en collaboration avec les autorités espagnoles , avait permis de les arrêter. Les cinq jeunes, âgés de 19 à 26 ans, avaient été condamnés à des peines allant de six mois à un an de prison ferme. Tous, dont certains au lourd passé judiciaire, avaient été incarcérés : deux marocains, deux Algériens et un Libyen.