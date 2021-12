Bayonne : un homme de 45 ans mis en examen pour tentative de meurtre pendant une soirée

Ce chauffeur routier est soupçonné d'avoir donné des coups de couteau à un homme de 40 ans lors d'une soirée trop arrosée dans un appartement de Bayonne nord. L'intérimaire de 45 ans a été mis en examen pour " tentative de meurtre" et placé en détention provisoire ce mercredi soir.

Il est âgé de 45 ans. Il est chauffeur livreur intérimaire et ancien de la légion étrangère. Mercredi 1er décembre 2021 dans la soirée, il a été mis en examen pour "tentative de meurtre" puis placé en détention provisoire. L'homme est soupçonné d'avoir violemment agressé à coups de couteau l'une de ses connaissances, lors d'une soirée trop arrosée. Les faits se sont déroulés mardi vers 21h dans un appartement du quartier bayonnais d'Habas la plaine, loué par le suspect.

Le suspect garde le silence

C'est une soirée festive qui, semble-t-il, a mal tournée. Dans l'appartement en question, il y avait trois personnes : un homme de 55 ans, qui après avoir été placé en grade a vue, a été remis en liberté faute de charge, un homme de 45 ans qui a donc été mis en cause, et puis la victime âgée de 40 ans.

Grièvement blessé avec un couteau militaire, l'individu a été transféré sur l'hôpital de Bayonne pour subir une opération. Ses jours ne sont plus en danger, et il est même sorti de l'hôpital. Défendu par Me Philippe Saladin, le suspect a gardé le silence tout au long de son déferrement (présentation devant le procureur). Il a gardé cette même attitude devant le juge d'instruction qui est désormais chargé des investigations.