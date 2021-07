Un homme de 32 ans fiché S condamné à un an de prison ferme par le tribunal correctionnel de Bayonne ce jeudi après-midi pour avoir menacé de mort un propriétaire de restaurant sur les bords de Nive à Bayonne.

Bayonne : un homme fiché S condamné à un an de prison ferme pour des menaces de mort

Le tribunal de Bayonne a condamné l’homme de 32 ans à un an de prison ferme.

Le tribunal de Bayonne a condamné ce jeudi après-midi un homme fiché S de 32 ans à une peine d’un an de prison ferme pour avoir menacé de mort le patron d’un restaurant à Bayonne.

Il menace de "tout faire sauter"

Les faits se sont déroulés les dimanche 4 et lundi 5 juillet à Bayonne. Le premier soir, le prévenu se baladait devant un restaurant des bords du fleuve en centre-ville. Selon les témoignages énoncés au procès, il a dans un premier temps tenté de s’installer à la table de plusieurs jeunes femmes. Un serveur lui a demandé de s’en aller. Il part puis revient, s’approche en chantant en arabe, les bras levés vers le ciel, lançant des « Allah Akbar », il s’en prend au patron, l’insultant, le menaçant de "revenir pour tout faire sauter".

Le lendemain, il revient et insulte les serveuses de "mécréantes" et de "salopes" à cause de leur tenue vestimentaire. Il s’est alors approché du patron à nouveau pour lui dire qu’il allait "s’occuper de lui".

Déjà condamné pour djihadisme

L’homme âgé de 32 ans, originaire de Madagascar, avait déjà été condamné en 2016 à cinq ans de prison pour avoir "participé à un groupe en vue de commettre un acte terroriste" après avoir été arrêté l’année précédente en Slovénie sur la route vers l’Irak pour faire le djihad. Il avait suivi une école coranique au Maroc quelques années auparavant. Il venait en mai dernier de sortir de détention, et résidait chez sa mère à Bayonne et était toujours fiché S.

Présenté au tribunal ce jeudi après-midi, il n’a pas assisté à son audience, après avoir interrompu à plusieurs reprises la présidente du tribunal dès l’énoncé des faits. Le tribunal correctionnel de Bayonne l’a finalement condamné à une peine d’un an de prison ferme, suivant les réquisitions du parquet. L’avocat de la défense explique que son client ne fera pas appel de cette décision.