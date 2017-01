Bayonne: un homme mis en examen pour tentative de meurtre

Un Bayonnais a été mis en examen et écroué après avoir asséné un coup de couteau à un autre homme dans la nuit de jeudi à vendredi dans les Hauts de Sainte-Croix.

Un Bayonnais a été mis en examen et incarcéré pour tentative de meurtre.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, dans un appartement des Hauts de Sainte Croix, le locataire de l'appartement se saisi d'un couteau et porte un coup à un autre individu venu lui rendre visite. La victime est grièvement blessée, elle a pu quitter l'appartement et alerter le voisinage, qui s'est chargé de prévenir la police et les secours.

Le couteau est passé à quelques millimètres du cœur

— Marc Mariée, procureur adjoint de Bayonne

La victime a été hospitalisée et opérée. Ses jours ne sont plus en danger.

Quant à l’agresseur, il a été présenté devant le parquet, puis écroué. Il était déjà connu des services de police et déjà condamné par le passé.