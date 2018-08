Bayonne : un homme séquestré et torturé pendant quatre jours

Par Thibault Vincent et Paul Nicolaï, France Bleu Gascogne, France Bleu Pays Basque et France Bleu

Un homme de 34 ans a été séquestré et torturé pendant 4 jours à Bayonne et Tarnos à la mi-août. Trois suspects bayonnais ont été arrêtés et présentés au Parquet. Une information judiciaire pour "séquestration, actes de torture et de barbarie" est ouverte.