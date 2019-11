Bayonne : un homme soupçonné d'avoir tué sa compagne

Bayonne, France

Un homme mis en examen après la découverte du corps de sa compagne dans leur appartement à Bayonne samedi. Les policiers sont intervenus après un appel téléphonique de cet homme de 52 ans. À leur arrivée, ils ont découvert le corps de sa concubine, une femme de 53 ans, couverte d’hématomes.

L'homme a été immédiatement placé en garde à vue et interrogé sur les circonstances de la mort de sa conjointe. Il nie l'avoir tuée. Pour autant, il a été mis en examen pour "violences habituelles ayant entraîné la mort sur conjoint". Il pourrait donc s'agir d'un féminicide.

Il est actuellement en détention avant une décision du juge des libertés et de la détention qui doit se prononcer jeudi prochain. Une autopsie de la victime a été demandée. Les résultats devraient permettre d'en savoir plus sur les causes du décès.