Bayonne : un policier plonge dans l'Adour pour sauver une adolescente

C'est en grande partie grâce à Arnaud, policier bayonnais, qu'une adolescente a été sauvée dans l'Adour mardi soir. La jeune femme de 15 ans aurait sauté depuis le pont Grenet pour tenter de mettre fin à ses jours, selon les premiers éléments de l'enquête. Présentant des signes d'hypothermie, elle a été hospitalisée dans la foulée.

"J'ai nagé une dizaine de mètres pour agripper la jeune fille"

Aux alentours de 18h30, "je suis monté sur le ponton et j'ai pu voir une forme puis le visage de la jeune fille, témoigne Arnaud, agent de la police nationale à l'origine du sauvetage. Très vite j'ai alerté mes collègues qui étaient au pont Grenet et j'ai commencé à me déshabiller. Mais en voyant le courant, je me suis dit qu'il ne fallait pas que je sois tout seul parce que je ne pourrais pas remonter."

L'agent préfère alors attendre que ses trois collègues le rejoignent pour se rendre sur un autre ponton, plus accessible. "J'ai sauté dans l'eau, j'ai nagé une dizaine de mètres pour agripper la jeune fille. J'ai regardé son visage et j'ai vu que ses narines et ses lèvres bouger, c'était un deuxième élan, ça m'a donné du courage" poursuit-il. Mais face au fort courant, ses collègues plongent à leur tour pour lui venir en aide. "On a pu mener le sauvetage à bien. L'eau était froide et il y avait du courant, je pense qu'on était en hypothermie légère" explique-t-il.

Mais le policier veut rester humble :_"C'est le métier, il faut être sûr de ses moyens et de ses capacités"conclut-il. Et même s'il a eu le sentiment du devoir accompli l'a envahi sur le moment, il estime qu'il ne faut pas jouer "les têtes brûlées"._