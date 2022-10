Bayonne: un rappeur nantais condamné à deux ans de prison pour trafic de stupéfiants

L'un affirme être un rappeur qui prépare un album avec un producteur parisien. L'autre est un ancien militaire, "éclaireur" dans l'armée de terre. Les deux hommes de 34 et 36 ans ont été jugés pour trafic de drogue, ce lundi 31 octobre, par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bayonne. Le rappeur amateur, originaire de Nantes, a été condamné à deux ans de prison ferme. Son ami d'enfance, un ancien militaire franco-centre-africain, écope d'une année de prison ferme pour complicité. Ils devront aussi verser conjointement une amende douanière de 43.000 euros, correspondant la valeur marchande de la résine de cannabis découverte dans l'Audi Q5 à Hendaye le 25 octobre dernier. Un peu plus de 21 kilos de résine de cannabis ont été saisis lors d'une opération de la gendarmerie, de la Police aux Frontières (PAF) et des douaniers du poste de Biriatou sur l'autoroute A63.

Une star du barreau parisien à Bayonne

Dès le début de l'audience, la défense des deux prévenus a tenté un coup de poker. Faire annuler toute la procédure en raison du "comportement" des gendarmes et des policiers, qui n'auraient pas respecté les droits de leurs clients, avec notamment une garde à vue prolongée sans avocat, puis une arrestation devant l'entrée des douanes qualifiée de "guet-apens". C'est une question de "_respect de l'état de droit et de nos libertés individuelle_s " dira Me Xavier Nogueras, ténor du barreau de Paris, et qui a notamment défendu Jawad Bendaoud, "le logeur" de deux des terroristes des attentats du 13 novembre 2015. Les demandes de nullité seront rejetées par la présidente du tribunal, Nadine Regereau-Lenier.

"J'ai fait le con, j'assume"

Pour le reste, les deux hommes reconnaissent les faits. Le rappeur amateur, divorcé et père de trois enfants, s'est rendu à Malaga pour acheter la drogue et ensuite la revendre à Nantes. "J'ai fait le con, j'assume" plaide-t-il face aux questions insistantes de la présidente sur son mode opératoire. Les douze condamnations déjà inscrites sur son casier judiciaire n'ont rien arrangé. Deux ans de prison ferme ont été prononcés à son encontre. Un peu moins que les deux ans et demi demandés par l'accusation. Réduction aussi pour l'ancien militaire qui vit du RSA. Un an de détention pour "complicité" contre deux requis par le procureur de la République. Les deux hommes sont retournés derrière les barreaux. Ils ne feront pas appel des condamnations.

