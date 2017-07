Bayonne: une cheminée s'effondre et traverse le plancher

Dans le centre de Bayonne, une cheminée se descelle de la toiture et passe au travers d'un étage de triplex. L'accident n'a pas fait de blessé.

Plus de peur que de mal pour les habitants du 6 rue Lagréou. Ce lundi en fin d'après midi, la cheminée installée au dernier étage d'un triplex s'est descellée et a traversé le plancher pour finir sa course au premier étage du logement. La cheminée en pierre pèserait dans les deux tonnes.

Pas de blessé

Heureusement, personne ne se trouvait dans cet appartement au dernier étage de l'immeuble dont une partie de la toiture a été emporté dans la chute de la cheminée. Les propriétaires de l'appartement sont actuellement sur le Bassin d'Arcachon.

Relogés

Six appartements ont été évacués par sécurité par les forces de l'ordre. Le maire a interdit l'accès au bâtiment pour la nuit. Tous les occupants ont été relogés à l'hôtel par la mairie. Ce mardi matin, le syndic et la mairie doivent se réunir pour trouver la solution pour extraire la cheminée et permettre aux occupants de l'immeuble de revenir chez eux.