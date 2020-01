Bayonne : une dizaine de tombes profanées au cimetière juif

Les faits ont été commis ce week-end. Plusieurs pierres tombales et des stèles ont été détruites au cimetière juif de Bayonne. La présidente de la communauté juive se dit stupéfaite, et dénonce un acte "lâche".

Bayonne, France

C'est en se rendant au cimetière juif dimanche 5 janvier que Déborah Loupien-Suares, la présidente de la communauté juive de Bayonne et de Biarritz, a constaté les dégâts. "Dégâts relativement importants", souligne-t-elle, en employant clairement le terme de profanation : "Des pierres tombales sont détruites, des stèles ont été cassées."

Les familles ont été avisées, de même que le maire de Bayonne et les autorités qui se sont immédiatement rendus sur place. "On ne peut être que frappé de stupeur. Lorsque l'on s'en prend aux morts, je ne crois pas qu'il y ait un acte plus lâche que cela."

Déborah Loupien-Suares, la présidence de la communauté juive de Bayonne et Biarritz Copier

Sur place, aucune inscription n'a été découverte. Une enquête est en cours.