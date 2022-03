Bayonne : une jeune femme touchée par une balle dans la poitrine en pleine rue

Une jeune femme de 18 ans a frôlé la mort dans la nuit de samedi à dimanche à Bayonne. Pour une raison encore inconnue, un homme de 49 ans a tiré plusieurs coups de feu dans sa direction, rue Gosse. L'un d'eux a l'atteint à la poitrine, perforant un poumon au passage. La jeune femme a été rapidement prise en charge par les pompiers et le Smur de Bayonne, et transportée au Centre Hospitalier de la Côte Basque. Ses jours ne sont plus en danger.

Expertise psychiatrique demandée

L'agresseur a lui été rapidement retrouvé et interpellé par les policiers de la Bac de nuit, à quelques rues de là, toujours à Bayonne. A priori, la jeune femme et son agresseur n'ont aucun lien. Le tireur a été placé en garde à vue. C'est la police judiciaire de Bayonne qui est en charge de l'enquête. Le Parquet a, pour sa part, ordonné une expertise psychiatrique sur l'homme, qui devrait être, sous peu, mis en examen pour tentative de meurtre.