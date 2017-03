Bazeilles: le préfet ferme le centre éducatif

Le préfet des Ardennes a signé ce mardi un arrêté portant fermeture provisoire et immédiate du centre éducatif et professionnel (CEP) de Bazeilles, après un rapport qui pointe du doigt des manquements aux règles.

Le centre géré par l' Association Ardennaise de Sauvegarde de l' Enfance, de l' Adolescent et Adultes a été inspecté les 13 et 14 mars 2017 et le rapport est accablant. Dans son arrêté, le préfet des Ardennes pointe une dizaine d'anomalies et manquements aux règles. A commencer par la banalisation des actes de violences au sein de l'établissement . "Leur fréquence et leur gravité ne sont plus perçues comme anormaux ou inquiétants par les professionnels " relève l'arrêté !

Des locaux vétustes et des personnels inexpérimentés

La mission d'inspection qui s'est rendue sur place dénonce les espaces de vie sales et inadaptés. Le centre est pointé du doigt : sa vétusté, son fonctionnement et sa gouvernance sont mis en cause. Les professionnels sont inexpérimentés et insuffisamment formés relève encore le préfet des Ardennes. On savait que des dysfonctionnements dénoncés il y a un an avaient abouti à des plaintes, à la fermeture provisoire d'une unité et à deux procédures de licenciement de deux éducateurs.

32 jeunes à reloger

Dans un communiqué le conseil départemental des Ardennes prend acte de la fermeture immédiate du centre. Il dispose de 15 jours pour mettre en oeuvre la décision administrative et reloger les jeunes. Le CEP accueille actuellement 32 jeunes relevant de l'Aide Sociale à l' Enfance dont 25 ardennais.La mission d'inspection qui a inspecté l'établissement a été réalisée conjointement par les services de l' Etat et du département.

La direction du centre est restée injoignable ce mardi. Un administrateur provisoire est envisagé pour voir dans quelles mesures le centre peut être réorganisé précise le conseil départemental des Ardennes.