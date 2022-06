Bazouges-la-Pérouse : après la mort de son beau-père, il met en cause le SAMU

Le 1er mai dernier, Davy, est appelé par sa mère peu avant 20h : "elle m'appelle en sanglots, elle me dit que mon beau-père Richard ne va pas bien et qu'il a beaucoup de mal à respirer. Elle s'apprête à faire le 15." Pompier volontaire, le jeune homme fonce chez sa mère, qui habite à cinq minutes de son domicile.

"Quand j'arrive, je vois que mon beau-père est en détresse respiratoire. Il est complètement cyanosé (peau bleutée en raison d'un manque d'oxygène dans le sang, NDLR), marbré, il ne va pas bien du tout, il a du mal à parler." Davy téléphone alors au SAMU. "Je leur précise qu'il est en détresse respiratoire plus plus, et qu'il est cyanosé. Suite à ça on me demande l'adresse et d'autres compléments d'information, dont son poids. Et comme je ne le connais pas, je vais lui demander. La personne à la régulation du SAMU entend la voix de Richard, et me demande de lui passer le téléphone. Je lui dis que c'est très compliqué pour lui de parler, mais la personne insiste. Ils échangent difficilement, puis la régulation nous dit qu'elle va nous passer un médecin pour qu'il se fasse un avis sur la situation. Richard dit deux mots au médecin avant de laisser le téléphone parce qu'il est à bout de souffle et qu'il ne peut plus parler."

Davy reprend la communication avec le médecin-régulateur du SAMU, qui se décide à envoyer les secours. Le jeune homme, qui est pompier volontaire à la caserne de Bazouges-la-Pérouse, veut s'assurer que l'urgence est prise au sérieux et demande alors si les secours vont envoyer une ambulance privée ou les pompiers. "Ils me répondent qu'ils savent ce qu'ils ont à faire, ils me disent bonne soirée et ils raccrochent" explique Davy.

Une ambulance privée plutôt que les pompiers

Le trentenaire décrit alors l'arrivée des secours et la tentative vaine de sauver l'homme de 68 ans : "Deux-trois minutes plus tard, l'état de mon beau-père se dégrade, et ma copine qui est là décide de faire le 18. Pendant ce temps-là je m'occupe de Richard. Je ne perçois quasiment plus son pouls radial et son rythme cardiaque baisse, jusqu'à ce qu'il tombe en arrêt cardio-respiratoire. Je démarre un massage cardiaque. Ça dure un moment, puis l'ambulance privée arrive, il doit être entre 20h20 et 20h30. Ils sont deux, un homme et une femme, et sortent un ballon pour insuffler de l'oxygène ainsi qu'un défibrillateur. J'ai un copain pompier qui est arrivé sur place pour m'aider. On met les électrodes du défibrillateur sur mon beau-père, et là on se rend compte que l'ambulancier ne sait pas comment les brancher... La femme insuffle de l'oxygène à Richard avec son ballon, et là mes collègues pompier arrivent aussi. Finalement on utilise leur défibrillateur parce que celui de l'ambulance n'était toujours pas prêt. Et puis on se rend compte que l'oxygène du ballon ne passe pas. Le SMUR arrive et comprend que ça ne marche pas parce que le ballon est poreux... Le matériel n'est pas approprié, il était bon à mettre à la poubelle. On change le ballon pour prendre, une fois de plus, celui des pompiers. Et malheureusement Richard décède à 20h52."

Comme révélé jeudi par Le Télégramme, Davy a porté plainte contre X pour non-assistance à personne en danger à la gendarmerie de Saint-Brice-en-Coglès. Ce vendredi, le parquet de Rennes informe France Bleu Armorique de l'ouverture d'une enquête sur ce décès, confiée à la gendarmerie de Maen-Roch.

Davy explique sa démarche : "Aujourd'hui il y a une convention qui existe au niveau du SDIS 35 et du SAMU 35, qui dit que tout ce qui est détresse vitale, comme la détresse respiratoire de mon beau-père, ce n'est pas une ambulance privée que l'on doit envoyer mais les pompiers. Et dans notre cas le médecin-régulateur n'a pas souhaité déclencher les pompiers, je ne comprends pas pourquoi. Peut-être qu'on est tombé sur un médecin qui n'aime pas les pompiers ? On joue avec la vie des gens ! Il faut faire bouger les choses, il ne faut pas que ça arrive dans une autre famille."

Sollicité par nos soins, le Professeur Louis Soulat, chef du SAMU 35, n'a pas souhaité réagir à cette plainte et précise que les informations et les dossiers seront communiqués en priorité à la famille "dès qu'elle en fera la demande."