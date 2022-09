Béarn : 6 pieds et 300g de cannabis saisis chez un habitant de Lagor

Dans le secteur de Mourenx, des gendarmes de Mourenx et d'Orthez ont contrôlé un habitant de Lagor. Ils ont trouvé chez lui six pieds de cannabis, des graines et 300g de cannabis.

Six pieds de cannabis et 300g de cannabis stockés dans des pots. C'est ce qu'ont découvert les gendarmes d'Orthez et de Mourenx. Ils sont intervenus lundi après-midi. Ils ont trouvé tout cela dans le mobil-home et le jardin d'un habitant de Lagor. Celui-ci a reconnu les faits et a expliqué que c'était pour sa consommation personnelle. Il a déjà eu affaire à la justice pour des histoires de stupéfiants mais pas récemment. Il est convoqué devant la justice fin novembre. Sur place, les gendarmes ont aussi trouvé des graines de cannabis achetées sur internet.