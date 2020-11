Béarn : après 15 ans d'expertises la clinique d'Aressy a été jugée pour un homicide involontaire

Anita Morcate avait 81 ans, elle souffrait de démence frontale, elle était désorientée, tentait de s'enfuir et elle ne voyait presque plus. Son neurologue a jugé qu'il était trop dangereux qu'elle reste chez elle. Vers deux heures du matin, le 1er novembre 2005, son corps a été retrouvé à l'aplomb de sa chambre, alors que l'on recherchait la vieille dame.

Un procès pour faire le deuil

Quinze ans après le drame, les cinq enfants d'Anita et les petits enfants, n'ont toujours pas fait leur deuil. Ils avaient pensé mettre leur mère en sécurité en la faisant hospitaliser à Aressy et c'est tout le contraire qui s'est produit. Lors d'une précédente hospitalisation au rez-de-chaussée elle avait tenté de s'enfuir, ce soir là elle a recommencé, l'infirmière a placé un chariot devant la porte pour l'empêcher de sortir, la vieille dame a voulu passer par la fenêtre sans voir qu'elle allait tomber six mètres plus bas.

Catherine et Régine, deux des filles d'Anita ont vécu douloureusement ce procès indispensable pour faire leur deuil Copier

C'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre, on ne peut toujours pas l'assumer et l'entendre

Non ce n'est pas la faute à pas de chance

Les avocats de la famille ont tenté de démontrer que l'on aurait pu éviter ce drame. Ce soir là on a bloqué la porte, pas la fenêtre, pourtant le personnel savait qu'il pouvait utiliser un tournevis pour enlever la poignée ou placer le patient dans une chambre où les fenêtres ne s'ouvraient que partiellement. Mais trois des quatre expertises dédouanent la clinique.

Des responsabilités partagées

Devant le juge d'instruction l'actuelle directrice de la clinique (qui n'était pas en poste à l'époque) a reconnu une responsabilité partagée entre le neurologue, l'infirmière de garde cette nuit là et la clinique. C'est pour ça notamment, que le procureur a demandé la condamnation de l'établissement pour négligence. Pour l'avocate de la défense, il n'y a eu aucun manquement aux règles et aux bonnes pratiques, l'état de la vieille dame n'imposait pas que l'on verrouille la fenêtre, c'était imprévisible, elle demande donc la relaxe. Mais depuis ce drame, toutes les fenêtres à la clinique d'Aressy ont un dispositif de blocage (sauf au service rééducation).

Le procureur a requis une amende de 20 000 euros, les avocats de la défense ont réclamé des indemnités pour le préjudice d'affection et le remboursement des frais de justice.

Le jugement a été mis en délibéré au 28 janvier. Ce procès, douloureux pour les enfants d'Anita leur a au moins permis de dire à quel point elle avait été importante pour eux, qu'elle méritait une mort digne, et que quelque part on leur a volé cette mort.