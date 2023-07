Béarn : contrôlé avec 34 kg de cannabis à Gurmençon, il est condamné à deux ans de prison

Un homme d'origine algérienne installé en Moselle a été condamné ce lundi par le tribunal de Pau à deux ans de prison ferme. Le 20 mai 2023, il avait été arrêté près d’Oloron-Sainte-Marie avec une trentaine de kilos de cannabis. Il venait d'Espagne et circulait sur les routes départementales du Béarn. Lors de son procès, il n’a pas voulu s’exprimer sur les faits, simplement sur son envie de pouvoir retravailler. L’homme a été condamné à payer une amende de 60.000€ qui correspond à la valeur de la drogue transportée.

34 kilos d'herbe et résine de cannabis, 750€ et deux téléphones

Un peu plus de 34 kilos de cannabis étaient répartis dans des sachets, rangés dans des sacs de sports et cachés sous des serviettes de bain. Tout cela était disposé dans le coffre et sur la banquette arrière d’une voiture contrôlée à Gurmençon. Les douanes ont aussi trouvé deux téléphones portables et 750€ en coupures de billets de 50€ dans cette Seat León qui aurait été louée en Allemagne. En garde à vue, l’homme âgé de 32 ans aurait expliqué qu’un homme à Rotterdam lui avait promis 10.000€ pour transporter de la drogue.

À la barre, le prévenu a raconté qu’il était en France depuis huit ans, qu’il touchait 1.800€ de chômage chaque mois, et qu’il avait une promesse d’embauche à Thionville. "Vous n’étiez pas sans argent au moment de cette affaire, on peut s’étonner" a relevé la présidente du tribunal. Pour se justifier, il a énuméré ses dépenses : "J’ai un enfant, un loyer, etc." "Oui, comme tout le monde" a rappelé la juge.

"Cet homme est une mule chargée de véhiculer la marchandise d’un point A à un point B" a résumé la procureure de la République de Pau qui a ajouté "je ne lui reproche ni d’être organisateur ni instigateur mais il n’y a pas de trafic sans transporteur". L'avocat du prévenu, Me Victor Moradell-Casellas avait plaidé la relaxe et pointé du doigt des atteintes aux libertés fondamentales : "J'aimerais savoir pourquoi mon client a été contrôlé à Gurmençon, je n'ai aucun critère qui me permet de savoir que ce n'est pas un contrôle au faciès."