VIDÉO - Des enseignants rendent hommage à la directrice de l'école de Saint-Castin

Collègues, enseignants, directeurs d'école, ils étaient près d'une centaine devant l'inspection d'académie à Pau pour rendre un dernier hommage à la directrice de l'école de Saint-Castin en Béarn. L'enseignante s'est suicidée le 24 septembre. À la fois enseignante et directrice dans cette petite école rurale, elle avait déjà exprimé des difficultés concernant son travail. Les syndicats alertent de nouveau sur la charge de travail des directeurs d'école.

Une enseignante passionnée

L'enseignante avait 52 ans, elle était mère de deux enfants. Elle était connue pour son engagement, elle travaillait beaucoup entre la classe de CM1/CM2, et la direction dans cette école d'une centaine d'élèves. Elle était appréciée de ses collègues. L'enseignante avait déjà alerté sur sa situation, elle disait que c'était difficile, comme témoignent de nombreux directeurs d'école dans les petites communes qui ont la charge d'une classe en plus de leur travail de direction.

La question sera de nouveau abordée lors d'un CHSCT, un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à l'inspection académique ce jeudi matin. Lors de cette réunion, les syndicats vont demander une enquête sur le suicide de la directrice d’école de Saint-Castin.

Le malaise des directeurs d'école

De nombreux directeurs et directrices d'école étaient présents devant l'inspection académique pour témoigner de leurs difficultés. "Quand j'ai appris la nouvelle du suicide de notre collègue, je me suis dit 'oh mon dieu', on est comme elle, on vit la même chose", explique Clarisse Larbiouze, directrice de l'école de Serres-Morlaas. Comme c'est le cas dans les petites communes, elle a également la charge d'une classe et dénonce des conditions de travail indignes : "Elle était passionnée, très impliquée et évidemment on s'identifie. Notre quotidien est le même. Dans toutes les petites écoles on retrouve la même chose : la fatigue, la détresse, l’épuisement, le manque de moyens et le manque de reconnaissance. On n'a pas le temps de tout faire, s'occuper de notre classe et remplir pleinement notre rôle de directeur. On le fait souvent lors de la récréation, lors de pauses ou le soir. Il nous faut de l'aide et davantage de moyens. "