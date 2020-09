Béarn : des pompes funèbres et funérariums cambriolés

C'est un peu la psychose parmi les gérants des pompes funèbres du Béarn : ces dernières semaines, au moins neuf ont été cambriolés la nuit à Jurançon, Montardon, Poey-de-Lescar, Orthez ou encore Bizanos. Plusieurs ont porté plainte. Des enquêtes sont en cours pour tenter d'identifier les malfaiteurs, notamment grâce aux images de certaines caméras de vidéosurveillance.

"C'est complètement immoral"

Les cambrioleurs ont dérobé du matériel comme une télévision, du matériel de marbrerie et des fonds de caisse. Pour entrer, les portes ont été fracassées au pied-de-biche et les fenêtres brisées. Dans certains funérariums, les voleurs auraient même eu accès aux corps des défunts et auraient soulevé les draps dans l'espoir de récupérer des bijoux.

"C'est complètement immoral de faire ça", tempête le responsable d'un funérarium près de Pau, qui ne souhaite pas donner son nom. S'il n'a pas encore été victime de cambriolage, il se prépare à cette éventualité : l'homme dort depuis trois jours dans sa voiture devant son établissement.