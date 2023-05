Béarn : elles venaient "acheter des fleurs pour le cimetière" mais volent des couteaux et savon "pour rigoler"

Deux femmes de la communauté des gens du voyage ont été condamnées par le tribunal de Pau ce jeudi pour avoir volé la veille des couteaux, du savon et du papier aluminium dans un magasin de Lescar. Une des deux femmes est bien connue de la justice, déjà condamnée 24 fois (19 fois pour des vols). Elle écope d'une peine de six mois de prison ferme. L'autre femme, sa sœur, a été condamnée à 100 jours-amende à 8€.

Un préjudice d'environ 450€

"J'étais venue acheter des fleurs pour le cimetière mais un monsieur du magasin a dit 'Voilà les gitans qui arrivent', qu'on était des voleuses, on l'a pris mal" explique une des femmes au tribunal. L'autre prévenue ajoute que finalement elles ont "pris n'importe quoi dans les rayons pour rigoler parce qu'il s'était moqué".

"C'est par jeu ? Vous avez déjà été condamnée 19 fois pour vols, vous faites donc souvent des blagues" s'agace le président du tribunal de Pau. "Je suis dans la cleptomanie, je me fais suivre au CHP de Pau" répond la quinquagénaire qui a présenté ses excuses au magasin de Lescar et a promis qu'elle ne recommencerait plus. Son avocate, Me Denise Pombieilh a insisté sur le fait que sa cliente "était abîmée par la vie et la maladie".

Des arguments qui n'ont pas suffit à convaincre la procureure de la République, Ariane Boudillon qui a conclu : "Le parquet en a marre des gens qui se permettent de faire leurs courses gratuitement alors que d'autres font leurs achats normalement. {...] Ces femmes ont décidé de faire une blague ? De qui se moque-t-on, sérieusement ? C'est un comportement inacceptable quand on a un tel casier judiciaire."