Cardesse, France

C'est la 13e fois en un an, qu'un camion se couche sur le bas-côté sur cette D9, et à chaque fois, quasiment au même endroit : juste après le village de Cardesse, quand on roule vers Oloron, à un endroit où la route est très réduite, avant une "épingle" et une montée vers le village de Ledeuix. Mardi, le camion espagnol accidenté était vide, mais il transportait normalement des matières dangereuses. Les pompiers sont intervenus pour vérifier qu'il n'y avait pas de fuite.

Florian Bertin est le témoin régulier de ces accidents. Copier

Un trafic international sur une route resserrée

Cette série noire ne peut plus durer pour le maire de Cardesse, Mathias Ducamin, qui a compté 300 à 400 camions en moyenne par jour, traversant son village. Cette route est le trait d'union entre le bassin de Lacq et Oloron, et ensuite le Somport et l'Espagne. Le trafic est national et international, selon les plaques d'immatriculations, avec des cargaisons diverses : des matières sensibles, issues de la pétrochimie notamment, mais aussi du chocolat pour Lindt, ou du maïs et d'autre transports agricoles.

Des déviations des villages de Cardesse et Monein sont en projet depuis des années, ou au moins des agrandissements de routes à cet endroit très resserré. Mais pour l'instant, seules des études ont été réalisées.