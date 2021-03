Béarn : encore une attaque de brebis signalée à Bruges, un prédateur a été photographié

Les habitants l'ont constaté ce lundi matin, et soupçonnent encore le "loup hybride" d'être l'auteur de ces attaques, comme au début de l'année dernière, et comme l'an passé. Depuis 2018, de nombreuses attaques ont été répertoriées dans ce secteur. Si bien que des caméras de vidéosurveillance ont été installées pour remarquer ou non la présence d'un prédateur. Selon les images fournies ce mardi, il s'agirait d'une femelle, qui pourrait attendre des petits, ce qui inquiète les riverains.

Les agents de l'OFB, l'office français de la biodiversité (nouveau nom de l'ONCFS), sont venus ce lundi matin, pour faire des constatations. Pour Bernard Allègre, du groupement pastoral de Bruges, ça ne fait pas de doutes, il s'agit encore du "loup hybride". Il demande que des battues soient organisées, pour capturer l'animal.