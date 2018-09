Pau, France

La justice met un nouveau dispositif en place pour les femmes victimes de violence conjugales des Pyrénées Atlantiques : le "téléphone grave danger". Les parquets de Pau et Bayonne disposent d'appareils téléphoniques spéciaux qu'ils vont distribuer aux femmes violentées, quand il y a risque de réitération des faits ; après la condamnation du conjoint ou pendant le temps de l'enquête. Un dispositif pour renforcer la sécurité de la femme qui a porté plainte.

Trois pressions pour donner l'alerte

C'est un smartphone de la marque Samsung complètement passe-partout. Il suffit d'appuyer trois fois sur le bouton de mise en marche pour immédiatement déclencher un appel vers une plate forme dédiée à ce dispositif. Ce central vérifie immédiatement si l'appel n'est pas involontaire, et il alerte toute de suite les policiers ou les gendarmes les plus proches pour intervenir. Le bénéficiaire a, au préalable, répondu à un questionnaire sur toutes ses habitudes de déplacements : le lieu de résidence, l'école des enfants, le lieu de travail ou même la salle de sport pourquoi pas. Toujours pour intervenir le plus rapidement possible.

Pour les cas les plus graves

Les deux parquets disposent de dix appareils. Ce dispositif est vraiment réservé aux situations les plus critiques. Au tribunal de Pau, en 2017, il y a eu 232 procédures de violences conjugales. Au TGI de Bayonne, 200 dossiers sont ouverts en ce moment. Le nombre de procédures ne cesse d'augmenter. Ce dispositif renforce l'arsenal judiciaire permettant aux victimes de se sentir suffisamment en sécurité pour porter plainte. Depuis sa mise en route avant l'été, une seule femme est entrée dans ce dispositif "téléphone grave danger". Ce dispositif est renouvelable tous les 6 mois.

Il permet de rassurer énormément les victimes. Parallèlement, moi, procureur de la République, j'ai besoin d'avoir l'assurance de ce qu'elles sont protégées et de ce que la personne mise en cause ne réitérera pas les faits — Cécile Gensac, la procureure de Pau

Cécile Gensac, la procureure de la République de Pau Copier