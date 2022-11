VIDEO - Béarn : exercice de tuerie de masse organisé par la gendarmerie dans un supermarché

C'est un exercice antiterroriste qui a été mené ce mardi en Béarn, organisé par la compagnie de gendarmerie de Pau. Il s'agissait d'un exercice de "tuerie de masse en cours" auquel ont dû se confronter une trentaine de gendarmes, et autant de pompiers. Il s'agit d'une formation en interne qui dure un an et qui permet de former environ 120 gendarmes sur les 140 au total. La formation a été mise en place après les attentats du 13 novembre 2015.

ⓘ Publicité

loading

Un exercice hyper réaliste

Une trentaine de gendarmes ont participé à l'exercice © Radio France - Marion Aquilina

C'est à l'Intermarché de Morlaàs que s'est déroulé l'exercice. Le scénario prévoyait une quinzaine de victimes, et un assaillant. Les patrouilles en intervention sont venues de Lescar, Gan, Thèze, Morlaàs et Nay, ainsi que des agents du peloton de surveillance et d'intervention (PSIG) de la gendarmerie.

Certaines victimes sont jouées par des gendarmes, d'autres par le personnel du supermarché © Radio France - Marion Aquilina

loading

L'exercice, qui a duré environ une heure et demie, est très proche de la réalité, avec de vraies armes et des pétards pour simuler les tirs. Des hommes et des femmes, gendarmes ou employés du magasin, ont joué les victimes de cette tuerie de masse, qui se transforme en prise d'otage.

Même les plaies des victimes font vraies © Radio France - Marion Aquilina

L'assaillant (joué par un membre du PSIG) intervient plusieurs fois, blesse des victimes, menace les forces de l'ordre aux abords du supermarché. En face, les gendarmes doivent se positionner, sécuriser la zone, secourir les victimes, le tout dans les conditions du réel.

Des membres des pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie participent aussi à l'exercice © Radio France - Marion Aquilina

Une heure après l'attaque du supermarché, l'assaut est donné pour neutraliser l'assaillant. Les gendarmes les plus armés et les plus équipés entrent dans le supermarché. L'assaillant est finalement tué. Autour des forces de l'ordre en conditions, des gendarmes en gilets jaunes encadraient l'exercice pour guider, diriger, aider à la coordination, et intervenir en cas d'erreurs.



L'exercice se termine par un assaut dans le supermarché et la mort du preneur d'otages © Radio France - Marion Aquilina

Les armes utilisées sont des vraies, mais non chargées © Radio France - Marion Aquilina

loading

loading