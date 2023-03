Béarn : il demande à une fille de 15 ans des photos d'elle nue sur les réseaux sociaux

C'est une affaire emblématique des risques sur les réseaux sociaux qui a été jugée ce jeudi après-midi au tribunal de Pau. Un homme de 32 ans a été condamné à six mois de prison ferme pour avoir demandé à une fille de 15 ans des photos d’elle nue. Les faits se sont déroulés le jeudi 23 mars en Béarn. Cet homme avait déjà été condamné pour exhibition sexuelle et détention d’images pédopornographiques en 2022.

C’est un trentenaire qui s'est immiscé dans des histoires d'adolescents. Il est en contact sur Snapchat avec plusieurs ados en Béarn, dont une fille de 15 ans à qui il a demandé des photos d’elle dénudée. Elle a refusé expliquant qu’elle n’était pas majeure. Il a rétorqué qu’elle avait "la majorité sexuelle". Elle a fini par faire remarquer qu’elle n’était pas consentante.

"À cet âge-là, on n'a pas le recul"

"Vous lui dites que vous avez couché ensemble" insiste la présidente du tribunal de Pau. Le prévenu répond : "Je suis fautif, j’ai dit de la merde, je l’ai provoquée, je lui ai envoyé des messages dégueulasses pour l’énerver. J’ai agi par instinct, j’aurais pas dû, je suis con. Je ne l’ai pas contactée pour du sexe." Son avocate, Me Inga Nabucet-Kosnyreva assure qu'aujourd'hui son client "veut s'en sortir", qu'il a "une vie familiale, des repères" pour l'aider à y parvenir.

"Il sait ce qu’il fait quand il tient des propos aussi crus à une enfant de 15 ans s’agace l’avocate de la victime, Me Virginie Lambert. Elle est meurtrie. C’est une gamine de 15 ans qui ne s’est pas méfiée des réseaux sociaux." Le procureur de la République de Pau, Rodolphe Jarry, ajoute qu’"à cet âge-là, on n’a pas le recul", que "les enfants, les mineurs sont les cibles privilégiées de ces personnalités sur les réseaux sociaux". Le procureur a conclu : "Je refuse absolument qu’il y ait une nouvelle victime, ce monsieur, soit il se fait oublier soit il se fait complètement incarcérer."

Précisément, l'homme écope d'une peine de deux ans de prison, six mois ferme et un an et demi de sursis probatoire. Sa peine est aménageable, il pourra porter un bracelet électronique. Il a interdiction d'exercer une activité avec des mineurs pendant 10 ans. Il avait déjà l'obligation de se soigner depuis sa condamnation précédente en juin 2022.