Béarn : il vole des objets dans des voitures, une caméra sur une Tesla filme la scène

Ce prévenu âgé de 47 ans est très connu de la justice. Il a été condamné à deux ans de prison ferme par le tribunal de Pau jeudi. Il était poursuivi pour avoir volé des affaires dans des voitures à Rontignon et Assat à la mi-août. Il s'agit de voitures qui étaient garées sur la place de la mairie à Rontignon dans le cadre d'un mariage. L'homme a dérobé des sacs dans lesquels il y avait des cartes bancaires, des téléphones, enveloppe contenant de l'argent pour les mariés, etc. Le voleur s'est fait prendre parce qu'il a été filmé, non pas par des caméras de vidéo surveillance mais par la caméra d'une voiture stationnée sur le parking.

23 mentions sur son casier judiciaire

"Il a été filmé en direct, précise le président du tribunal de Pau. Il a été filmé grâce à la caméra installée sur une Tesla qui était garée devant la mairie de Rontignon." Sur les images, le voleur est reconnaissable. Devant les juges, il reconnaît tout : "J'ai pas grand chose à dire, c'est abusé de ma part, j'étais dans une période où j'étais pas au top".

Sauf que cette période où il n'est pas au top dure depuis déjà quelques temps. Cet homme qui a 47 ans compte une vingtaine de mentions sur son casier judiciaire dont 15 pour des vols. Le procureur de la République de Pau lui demande : "Que faut-il pour que vous vous arrêtiez ?" Le prévenu lui répond : "Dans mon cerveau, il doit y avoir un petit coin où il y a de la purée et il faudrait l'enlever. [...] J'ai cette manie de me retrouver devant le tribunal, je n'arrive pas à régler le problème."

Interpellation mardi

Le procureur semble d'accord avec lui sur ce point. Le parquet estime que le prévenu "n'a pas progressé d'un pouce depuis qu'il a 20 ans et que rien n'a perturbé sa trajectoire de délinquance". L'interpellation de l'auteur des vols à la roulotte a été réalisée mardi par le PSIG de Pau, l'enquête avait été menée par la BR de Lescar.

L'avocate du prévenu, Me Lorea Chipi, rétorque que "la progression fait partie de sa vie", qu'il "s'est mis au travail, il est agent d'accueil dans un bar". L'avocate a insisté sur le fait qu'il n'était plus celui qu'il a été : "Je vous demande d'entendre les efforts qui on pu être les siens, le mettre à l'écart de cette façon-là ne va pas régler le problème".