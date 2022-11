Béarn : condamnés à des peines de prison ferme pour avoir volé 27 tronçonneuses dans un magasin

Deux jeunes hommes âgés de 22 ans et 23 ans ont été condamnés par le tribunal de Pau pour un vol de tronçonneuses ce jeudi. Ils étaient jugés pour avoir cambriolé un magasin à Castétis dans la nuit du 7 au 8 novembre dernier et d’avoir dérobé 27 tronçonneuses. Les outils ont été retrouvés sous une bâche près d'une caravane d’un camp de gens du voyage à Pau. Le premier écope d'une peine de neuf mois de prison ferme (bracelet électronique) et l'autre d'une peine de trois ans de prison ferme.

ⓘ Publicité

Un système de géolocalisation sur une des tronçonneuses

À la barre, les deux prévenus n'ont pas beaucoup aidé les juges. Le premier ne dit rien, son avocat Me Antoine Tugas insiste sur le fait qu'il a droit à ce silence et que le véhicule figurant sur les images de vidéo-surveillance et celui dans lequel des éléments ont été retrouvés n'avaient pas la même plaque d'immatriculation.

Quant à l’autre prévenu, il s’énerve presque : "J'ai pas participé, j’ai rien à voir dans ces histoires". Le président du tribunal lui rétorque tout de même que la chaîne qui liait les 27 tronçonneuses a été retrouvée sectionnée dans le Kangoo, cette même voiture qui apparaissait sur les images de vidéo surveillance du magasin. Le prévenu répond : "Ce véhicule ne m'appartient pas." Il explique qu’il le conduisait parce qu’il allait "faire deux trois courses avant de rentrer chez lui".

Préjudice estimé à environ 13.800€

"C’est un festival de mauvaise foi" s’agace la procureure Orlane Yaouanq qui ajoute que le cambriolage est "parfaitement caractérisé" étant donné qu'il y a le véhicule, le barillet de serrure du magasin fracturé retrouvé dans la boîte à gants et puis les 27 tronçonneuses sous une bâche. "On reconnaît les mêmes vêtements : veste sans manche et les baskets à semelle jaune orangé" d’un des prévenus qui, selon la procureure, "persiste dans les accidents de parcours" puisqu’à 22 ans son casier judiciaire compte déjà huit mentions. "Ces baskets ne sont pas une signature certaine de la commission des faits" lâche Me Lorea Chipi, son avocate qui ne s'explique pas comment son client en est arrivé "à cette errance et ces difficultés".