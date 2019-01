Béarn : Isabelle a fêté le Nouvel An dans sa maison, six mois après les inondations

Isabelle, son compagnon Stéphane et leur fille Luisa, ont fêté le Nouvel An dans leur maison de Gan, six mois après les inondations

Ce sont des fêtes de fin d'année dont elle se souviendra. Isabelle, une habitante de Gan, en Béarn, a pu réemménager dans sa maison avec son compagnon et ses trois enfants, presque six mois après des inondations qui avaient saccagé leur maison.

Le 16 juillet dernier, de violentes intempéries font déborder le Neez, un affluent du gave de Pau. Des dizaines de foyers dans le secteur de Gan, Jurançon et Rébénacq sont sinistrés. De nombreux habitants doivent être hébergés par des proches. Comme Isabelle et sa famille : ces Gantois ont dû quitter leur maison pendant près de six mois. Après des mois de nettoyage, de travaux et de casse-tête avec les assurances, Isabelle et sa famille atteignent leur objectif : se réinstaller dans leur maison pour les fêtes de fin d’année. Un soulagement pour la famille après six mois de galère, même s'il reste des finitions et quelques cartons à déballer. Avec son intérieur désormais réaménagé, Isabelle a le sentiment de démarrer 2019 dans une nouvelle maison.

Isabelle, sinistrée des inondations de Gan, a fêté le Nouvel An dans sa maison

Isabelle et sa famille ont célébré le passage à la nouvelle année dans leur maison, entourés de leurs amis, eux qui ont été très présents depuis les inondations. “Nos amis nous ont aidé à nettoyer, à déplacer les meubles, nous ont fait des machines à laver… Cette fête, c’était aussi une façon de les remercier”, conclut Isabelle.

Reportage de Jeanne Daucé