Béarn : l'ancien maire d'Oloron Hervé Lucbéreilh condamné à un an de prison avec sursis

Hervé Lucbéreilh, ancien maire d'Oloron, a été condamné ce jeudi à un an de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité par le tribunal judiciaire de Pau. IL devra également verser des dommages et intérêts à la commune. Trois anciens collaborateurs sont également condamnés.

L'ancien maire d'Oloron Hervé Lucbéreilh a été condamné ce jeudi par le tribunal judiciaire de Pau à un an de prison avec sursis et 5 ans d'inéligibilité dans l'affaire dite des notes de frais, ce qui correspond aux réquisitions du parquet pendant son procès en novembre dernier. Il a également interdiction d'occuper un emploi public pendant 5 ans et devra verser des dommages et intérêts à la commune d'Oloron. D'abord, pour le préjudice matériel, à hauteur de 93 952 euros, et 2 000 euros pour le préjudice moral, à payer cette fois avec son ancienne collaboratrice.

L'ancien maire d'Oloron avait été jugé le 8 novembre dernier à Pau pour détournements de fonds publics et usage de faux.

Trois anciens collaborateurs condamnés

De son côté, cette ancienne collaboratrice devra également payer 2 207,91 euros de dommages et intérêts, là aussi pour préjudice matériel. Deux autres anciens collaborateurs ont eux écopé de peines de deux mois de prison avec sursis dans cette affaire, un autre a bénéficié d'une dispense de peine. On rappelle également que l'ancien élu Hervé Lucbéreilh a été relaxé sur une partie de ce dossier.

Hervé Lucbéreilh va faire appel

Après ce délibéré, l'avocat d'Hervé Lucbéreilh, Thierry Sagardoytho, a réagi au micro de France Bleu Béarn Bigorre : "Hervé Lucbéreilh paie l'addition pour les erreurs comptables commises par plusieurs fonctionnaires et élus de la commune. Le tribunal a ainsi ménagé tout reproche aux fonctionnaires territoriaux et au trésorier des finances, dont c’est la formation et le métier, sachant qu’ils ont découvert les règles posées par la Chambre régionale des comptes, à l’occasion de ce contrôle. Le maire, en revanche, paiera pour tous les autres. Est ce juste ? C’est la question que Hervé Lucbéreilh posera à la cour". L'ancien maire d'Oloron va faire appel de cette condamnation.