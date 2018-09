Pour prévenir les cambriolages, et pour des informations pratiques urgentes, le village de Cescau a inventé son propre dispositif de vigilance par texto. Le maire et ses conseillers sont aux commandes.

Cescau, France

Un système d'alerte citoyenne a été mis en place à Cescau depuis cet été. Ce village de 200 maisons entre Arthez de Béarn et Artix a décidé de s'organiser après une série de cambriolages il y a un an et demi : 5 maisons cambriolées, dont celles du maire Hervé Lafitte. Des panneaux jaunes fluos aux entrées du village préviennent : "Cescau Veille". C'est le nom de ce dispositif très simple.

Quand le maire est prévenu d'un danger, d'un risque, ou d'une anomalie. Tout part de lui. Il prévient deux de ses élus répartis sur le territoire de la communes. Et ceux sont ces derniers qui font redescendre par textos auprès des administrés qui ont adhéré au dispositif.

On s'est dit qu'on ne pouvais pas rester les bras croisés — Le maire de Cescau

Le maire montre le sticker à coller sur la boîte aux lettres © Radio France - Daniel Corsand

Le maire Hervé Lafitte le dit lui même : "on est au début". Pour le moment, il n'y a qu'une vingtaine d'adhérents à ce service gratuit. Il y a environ 200 foyers à Cescau.