Clap de fin sur la saison de ski en Béarn. La Pierre Saint-Martin et Gourette ont fermé ce dimanche. Avec un enneigement important tout le long de la saison, la fréquentation est en hausse dans les deux stations. Le bilan de la saison est même "très bon" selon les commerçants.

Gourette, Eaux-Bonnes, France

Malgré une météo capricieuse, le soleil n'a pas été souvent au rendez-vous cette saison à La Pierre Saint-Martin et à Gourette, le bilan de la saison est positif. Gourette affiche une progression de 18% de fréquentation par rapport à la saison dernière. Environ 280 000 journées/skieurs cet hiver pour la station ossaloise. Du côté de la vallée de Barétous, La Pierre Saint-Martin comptabilise 148 000 journées/skieurs, une progression de 4% .

"Tout le monde a fait une super saison" - Hervé Le Pape, patron de la brasserie "L'igloo"

Les deux stations de ski béarnaises ont bénéficié d'un très bon enneigement tout le long de la saison, surtout pendant les périodes cruciales de Noël et des vacances de février. La saison a commencé tôt. "Début décembre on avait déjà un peu de monde", se souvient Hervé Le Pape, le propriétaire de la brasserie "L'igloo" installée devant les guichets de vente de forfait. "Tous les commerçants sont contents, autant les restaurateurs que les magasins de ski. Cela fait quatre ans qu'on tient cette brasserie et _pour nous c'est sans aucun doute la meilleure saison_", se réjouit Hervé Le Pape.

Meilleure saison à Gourette depuis 8 ans

Un restaurateur plus "ancien" à Gourette confirme. "C'est même la meilleure saison depuis au moins 8 ans", affirme Régis Arruebo de la taverne "Chez Régis". "La clientèle locale nous a un peu manqué car on n'a pas été gâté par le soleil mais avec les chutes de neige conséquentes, les réservations à la semaine étaient importantes, explique le restaurateur. "Ce n'est pas les saisons incroyables de 2003-2004, cela n'arrivera plus. La saison n'a pas été exceptionnelle mais très bonne après deux années compliquées pour Gourette."