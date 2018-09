Henri le chasseur de 86 ans, au côté de son avocat Me Pardo

Pau, France

Un vieux chasseur de 86 ans ans a été relaxé par le tribunal correctionnel de Pau ce mardi. Il comparaissait pour avoir tué le chien d'un promeneur lors d'une partie de chasse le 26 septembre 2016 à Sendets. Henri a abattu ce chien de deux coups de fusil de chasse. Le tribunal a retenu la légitime défense.

Le propriétaire du chien victime a également porté plainte pour des menaces, qui n'ont pas non plus été retenues par le tribunal. Henri a donc été blanchi. Le tribunal l'a cru quand il a expliqué qu'il a tué ce chien parce qu'il était agressif. Le chasseur a expliqué avoir voulu défendre son propre chien qui a été attaqué. Black, le Bull Terrier était en train de mordre Echo, le chien d'Henri.

Abattu de deux coups de fusil

Devant le tribunal, le chasseur a expliqué avoir agi par légitime défense pour défendre son chien. "Je sortais d'un maïs. Le chien a déboulé à fond les manettes, il a chopé mon chien et l'a balancé à 3 mètres. J'ai dit "ah il est mort" et là j'avais le fusil ... pam et pam. Voilà comment ça s'est passé." Le chasseur a tiré deux fois avec son fusil de chasse.

"Ce n'était pas un moineau !"

"Le tribunal m'a dit que j'aurais dû tirer en l'air. _Maisce n'était pas un moineau c'est un chien qui avait mordu déjà plusieurs autres chiens_", a expliqué le chasseur, soulagé d'avoir été relaxé. Pas de dommages et intérêts non plus pour les deux associations de défense des animaux qui s'étaient constituées parties civiles dans cette affaire.