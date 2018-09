Un prêtre a été mis en examen ce jeudi par la justice. Il est soupçonné d'agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Le diocèse affirme avoir saisi immédiatement la justice et écarté le prêtre.

Pau, France

Par un communiqué, le diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron a réagi à la mise en examen d'un prêtre pour agression sexuelle sur mineur. Selon le diocèse, ce prêtre qui exerce dans l'agglomération de Pau "a été suspendu de tout ministère public par Monseigneur Aillet".

Le diocès affirme avoir saisi la justice

Selon ce communiqué publié sur le site internet du diocèse, l’évêque a été "directement informé par la famille d'une victime, il a immédiatement saisi la Justice". Le prêtre mis en examen va devoir répondre d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans. C'est un prêtre qui exerce son ministère dans l’agglomération de Pau. Ce n'est pas la paroisse de Pau, mais le parquet et la police ne veulent pas donner plus de précision, et restent très discrets sur cette affaire délicate, qui porte sur des faits très anciens. Les faits sont tellement anciens que l'instruction qui s'ouvre maintenant va consister aussi à vérifier s'il n'y a pas prescription.

"Le prêtre a été suspendu de tout ministère public par Monseigneur Aillet"

Après sa mise en examen ce jeudi, l'homme d'église a été suspendu de son ministère par l’évêque. Dans ce communiqué, Monseigneur Aillet "assure les victimes de tels agissements et leurs familles, de sa sollicitude et de sa compassion". Le prêtre a été remis en liberté après sa garde à vue et son déferrement. Il est libre, mais placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de fréquenter des mineurs.