Béarn : les cambrioleurs oublient leurs papiers sur place

Le gendarmes du Béarn ont fait un gros coup. Ils ont interpellé trois hommes ce milieu de semaine. Des algériens qui vivent en Espagne. Ils sont soupçonnés d'avoir commis un cambriolage à Mirepeix, près de Nay ce mercredi. Les trois hommes ont été arrêtés par les gendarmes quelques heures seulement plus tard. Il faut dire qu'ils avaient laissé derrière eux un indice important.

Les papiers d'identités laissés sur place

L'erreur est plus que fatale, puisque la victime a trouvé chez elle le porte feuille d'un des cambrioleurs. Et dans ce portefeuille ses papiers d'identité. Ca facilite beaucoup l'enquête.

Les gendarmes ont quand même réussi à localiser cette personne et ses deux complices.

Une filature a été organisée, avant de rabattre le filet. L'arrestation s'est faite sur la rocade à Pau.

Les trois hommes ont été placés en garde à vue. Et lors de la perquisition, les enquéteurs ont trouvés deux montres mais surtout. Une très grosse quantité d'argent : des coupures de 50 et 100 euros soit plus de 15.000 euros. De l'argent qui n'a pas été volé dans le cambriolages de Mirepeix, mais dont ils vont devoir expliquer la provenance.

Sur les trois, deux ont été incarcérés ce vendredi soir. Les trois seront jugés lundi dans le cadre d'une comparution immédiate.