Pau, France

Les effectifs d'élèves ne parlant pas français dans nos établissements scolaires sont en augmentation ces dernières années. Ces jeunes, souvent issus de familles réfugiées, tentent de suivre malgré tout leur scolarité.

Mais ce weekend à Pau, des enseignants du lycée Saint-John Perse ont demandé à pouvoir accueillir les lycéens réfugiés avec davantage de dignité. Des lycéens originaires d'Irak, d'Afghanistan, de Syrie par exemple, arrivent un matin, en cours d'année et souvent ne parlent ni français ni anglais.

Trois enseignants supplémentaires à l'école primaire dans les Pyrénées-Atlantiques

Il y a environ 150 élèves qui sont suivis pour améliorer leur français, dans les écoles primaires des Pyrénées Atlantique, et près de 200 collégiens et lycéens. Cependant, l'inspection d'académie annonce avoir déjà prévu du renfort pour la rentrée prochaine : trois postes supplémentaires seront créés en septembre 2018 dans le premier degré. Et dans le second degré, une unité spécialisée va ouvrir à Gelos au lycée professionnel, qui viendra compléter un dispositif qui existe déjà au collège Jeanne d'Albret à Pau. En parallèle de leur scolarisation dans une classe, les élèves des familles réfugiées, parlant peu ou pas le français seront spécialement suivis par un enseignant, qu'il faudra encore recruter d'ici la rentrée.