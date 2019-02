Béarn : les vacanciers de la station de ski de Gourette ont fait de l'exercice

Les services de secours et le département ont proposé ce mercredi et jeudi aux skieurs et aux randonneurs de la station de Gourette des exercices autour de la sécurité en montagne. France Bleu Béarn a testé l'exercice de recherche de victime d'avalanche.

Gourette, Eaux-Bonnes, France

Les vacanciers de Gourette ont fait de l'exercice ces derniers jours. Les services de secours et le département ont proposé mercredi et jeudi aux skieurs et aux randonneurs des exercices autour de la sécurité en montagne. Par exemple pour évaluer sa vitesse et donc les distances de sécurité sur les pistes, ou encore comment utiliser un DVA, un détecteur de victimes d'avalanches.

Le chien d'avalanche, guidé par son maître, slalome entre les igloos pour retrouver les victimes, comme il aura a le faire en situation réelle © Radio France - Axelle Labbé

C'est long... il nous a oublié? Anne-Marie, fausse victime ensevelie dans un vrai igloo

Les pompiers avaient aussi organisé une démonstration avec les chiens d'avalanche. Ils avaient reconstitué une avalanche en construisant des igloos dans la pente. Et les chiens se sont entraînés à retrouver... des vacanciers ensevelis.

Écoutez le reportage d'Axelle Labbé dans un igloo à Gourette Copier

Des conseils de prudence pour les skieurs

Les vacanciers ont aussi pu tester leurs connaissances en jouant à des quizz ou tout simplement en discutant avec les professionnels de la montagne. L'occasion de rappeler des consignes élémentaires de prudence. C'est Chantal Gerbet, professeure de la sport de la direction départementale de la cohésion sociale, qui s'en charge : "Déjà, le port du casque indispensable pour les enfants. Ensuite, priorité au skieur aval. Il faut ralentir quand il y a du monde, qu'on soit en snow, en ski ou en patinette. On est aussi obligé de rappeler aux gens de mettre de la crème solaire et des lunettes. Des fois, on en voit skier sans gant, et en cas de chute, on peut se faire mal. On ne veut pas leur faire la morale mais juste permettre aux gens de faire des bons choix, en leur rappelant qu'il peut y avoir des risques. C'est un environnement qu'on croit connaître parce que c'est accessible, mais si on n'est pas attentif, qu'on n'y va pas régulièrement, on peut se faire suspendre".

Et puis attention aussi aux enfants quand ils font de la luge. Ils doivent toujours être sous la surveillance d'un adulte, avec une vraie luge, pas un sac poubelle par exemple. Et là aussi, pensez au casque, au masque et aux gants.