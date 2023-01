Béarn : plus de 80.000 images pédopornographiques trouvées chez un homme de 65 ans

Cet homme d'une soixantaine d'années a été arrêté lundi en Béarn explique le parquet de Pau ce mardi. Il avait des dizaines de milliers d'images pédopornographiques. La garde à vue a été levée, une enquête est en cours pour analyser tout le matériel informatique qu'il possédait. Une expertise psychiatrique doit également être menée.

Signalement via des vigies sur internet

Plus de 80.000 images pédopornographiques ont été découvertes chez cet homme de 65 ans. Le parquet de Pau ajoute que sur toutes ces images, 26.000 sont de niveau 9. C'est le niveau le plus élevé sur une échelle qui va de 1 à 9. Ce qui veut dire que 26.000 images sont d'une violence la plus extrême.

Dans les prochaines semaines, tout doit être analysé, tout ce qui peut contenir des images (ordinateur, disque dur, téléphone, etc.) de cet homme retraité qui n'a jamais eu affaire à la justice. Visiblement dans ses explications, il dit que "c'est par curiosité, pas par attirance ni par volonté de transgresser les interdits" selon le parquet.

D'après les premiers éléments il semble que tous ces fichiers ont été collectés ces six dernières années. L'homme a été repéré sur internet, par des vigies informatiques. Ces téléchargements sont très observés rappelle le parquet de Pau.