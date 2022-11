Béarn : recrudescence de cambriolages, les gendarmes appellent à la vigilance

C'est un phénomène de "recrudescence des cambriolages" qui est constaté ces jours-ci par la compagnie de gendarmerie de Pau. Les gendarmes souhaitent alerter les habitants, leur rappeler qu'il faut être vigilant. Les secteurs concernés sont à l'ouest de Pau et à l'est d'Orthez, notamment vers Artiguelouve et Denguin. Les gendarmes ont densifié les patrouilles en extérieur, des réservistes sont mobilisés pour cela notamment.

Des cambriolages chez les particuliers

Les cambriolages surviennent le plus souvent dans des zones pavillonnaires, en journée pendant que les gens sont au travail. Les habitants sont invités à être vigilant s'il y a des véhicules qui ont des déplacements étranges. Il s'agit aussi de bien penser à fermer sa maison. "Il semble que trop souvent encore, il y a des cambriolages sans effraction" selon Rémi Armengaud, chef d'escadron de la compagnie de gendarmerie de Pau.

Rémi Armengaud explique qu'un dispositif de surveillance est renforcé sur le terrain, jusqu'aux fêtes de fin d'années. Les commerces bénéficieront également d'une surveillance plus soutenue dès la fin du mois de novembre.

