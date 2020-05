Béarn : trois blessés dont un gendarme après une course-poursuite à contre-sens sur l'autoroute A64

Ce lundi vers 17 heures, un accident sur l'A64 a fait trois blessés, trois hommes âgés de 43 à 48 ans, tous transportés vers le centre hospitalier d'Orthez, sans que leur pronostic vital ne soit engagé. Le carambolage serait lié à une course-poursuite engagée un peu plus tôt.

Voiture volée à Lons

Les gendarmes des Pyrénées-Atlantiques étaient à la poursuite d'une voiture signalée comme volée, à Lons. Un homme seul à bord s'engage sur l'autoroute quand il s'aperçoit que les gendarmes sont à sa suite. La voiture fait alors demi-tour à hauteur de Lacq-Audéjos, et percute un véhicule qui roulait dans le sens Toulouse-Bayonne. On ne connait pas encore les circonstances de l'accident, mais il implique donc trois voitures puisque le véhicule de la gendarmerie est également accidenté, et un gendarme de 43 ans blessé. Le fuyard a tenté de partir à pied mais a finalement été rattrapé. Il est actuellement en garde à vue.