Béarn : trois hommes soupçonnés d'une vingtaine de cambriolages, essentiellement dans des boulangeries

Trois jeunes hommes sont soupçonnés dans une affaire de cambriolages. Ils pourraient être jugés lundi au tribunal de Pau pour une série de vols en Béarn. Une vingtaine de faits leur sont reprochés sur une période d'un mois, entre fin février et fin mars.

Des cambriolages de nuit

Ces cambriolages sont survenus le plus souvent dans des boulangeries mais également dans d'autres commerces comme des bars ou encore dans un cabinet d'esthéticienne. Les faits se sont déroulés à Artiguelouve, Denguin, Mazerolles, Orthez, Pardies, etc. Les voleurs présumés ont été repérés et retrouvés par la brigade de recherches de Lescar, qui a pu visionner les images des caméras de vidéo surveillance.

Les suspect ont été interpellés le 29 mars par le PSIG dans l'agglomération de Pau. Ils font partie de la communauté des gens du voyage. Les trois hommes qui vont devoir s'expliquer devant le tribunal ont déjà eu affaire à la justice. Concernant le butin, il semble qu'il s'agissait le plus souvent de fonds de caisse. Le préjudice global serait important suite aux dégâts qu'ils ont causés.