Béarn : un cardiologue et sa femme agressés chez eux, leurs bijoux dérobés

Le cardiologue et sa femme ont été violemment agressés à leur domicile en Béarn (photo d'illustration)

Un cardiologue a été agressé chez lui entre le 17 et le 18 août, entre Pau et Mourenx, comme le révélaient nos confrères de La République des Pyrénées . Le parquet de Pau nous a confirmé ce lundi que sa compagne et ce médecin ont été violemment agressés par quatre personnes. Le médecin a passé plusieurs jours à l'hôpital. Les agresseurs présumés étaient toujours recherchés ce lundi quand nous avons joint le parquet.

L'enquête est menée par la section de recherches de Pau

Dans la nuit du jeudi au vendredi, quatre personnes se sont introduites chez ce couple et s'en sont pris à eux. Des menaces et des coups. En plus de cela, les agresseurs présumés ont volé des bijoux. Le préjudice est important. Le parquet a évoqué un montant d'au moins 100.000€.

Aujourd’hui, il est surtout question pour les victimes de se remettre du choc. "C’est vraiment un événement déplorable" réagit le maire de la commune où est installé le cardiologue. Cet élu qui préfère rester discret a ajouté qu’il souhaitait que le médecin et son épouse se rétablissent au plus vite physiquement et psychologiquement.