Dans l'agglomération de Pau, un bar de Bizanos a été cambriolé dans la nuit de dimanche à lundi. Les images des caméras de vidéosurveillance ont montré qu'un homme et une femme ont dérobé au moins une trentaine de bouteilles d'alcool et deux jambons.

Béarn : un couple vole plusieurs dizaines de bouteilles d'alcool et deux jambons dans un bar

Plusieurs dizaines de bouteilles d'alcool ainsi que deux jambons, c'est le butin de voleurs qui ont sévi à Bizanos au Before Pub dans la nuit de dimanche à lundi. La porte avait été fracturée. Des employés qui avaient vu les images de vidéo surveillance ont reconnu le couple de cambrioleurs qui passaient devant le bar mardi après-midi. Ils ont alerté la police qui les a interpellés à un arrêt de bus. Lors de la perquisition, les policiers ont trouvé : 31 bouteilles d'alcool, 1 bouteille de sirop et 1 jambon sur les deux volés. Ces voleurs présumés devront s'expliquer devant la justice au début du mois de décembre. Il s'agit d'un homme de 39 ans vivant à Bizanos et d'une femme de 28 ans, habitante de la périphérie paloise.