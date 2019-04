Béarn : un employé d'Arkéma gravement brûlé sur le site de Mont

122 Route des Pyrénées, 64300 Mont, France

Un accident du travail a eu lieu sur le site industriel d'Arkéma à Mont. Un homme employé depuis une trentaine d'années par le géant de la chimie, Arkéma, a été gravement brûlé, dans la nuit de jeudi à vendredi, avant ce weekend de Pâques.

Le sol s'est affaissé sous ses pieds

Ce chef opérateur était sur un terrain connu, cette nuit-là, il est parti avec une équipe pour un défaut sur un tube de vapeur d'eau à hautes températures. Soudain, pour une raison encore inexpliquée, il est tombé dans une fosse, le sol s'est littéralement affaissé sous ses pieds. Les personnes qui l'entouraient l'ont secouru et ont appelé les pompiers de la plateforme chimique. L'employé est gravement brûlé aux jambes, mais ses jours ne sont pas en danger.

Un grand arrêt technique a démarré à la mi-mars

Ce grave accident intervient alors que d'importantes opérations de maintenance sont en cours sur ce site de Mont, qui emploie 256 personnes, sans compter les sous-traitants. Un grand arrêt technique a démarré à la mi-mars et doit se poursuivre jusqu'à mi-mai chez Arkéma. Cet arrêt permet d’effectuer des contrôles des installations, mais aussi des travaux de maintenance, qui font également intervenir du personnel extérieur. Ces opérations ne sont pas habituelles, mais elles ont été anticipées. Les équipes ont été renforcées, mais la sécurité également, indique Arkéma sur son site internet : "cet arrêt a été préparé en amont pendant un an et demi."