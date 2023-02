Béarn : un homme condamné à un an de prison ferme pour des violences conjugales à Laroin

Une affaire de violences conjugales a été jugée au tribunal de Pau ce jeudi après-midi. Un homme de 36 ans a été condamné à un an de prison ferme pour avoir frappé et agressé sexuellement sa compagne avec laquelle il a deux enfants. Les faits se sont déroulés à Laroin entre le 10 et le 12 février dernier, dans un contexte où il avait bu beaucoup d'alcool. À l'audience, le prévenu a assuré qu’il ne se souvenait de rien.

L'audience suspendue quelques minutes après un malaise

L'homme a fait un malaise vagal au début du procès mais il a ensuite réussi à dire quelques mots devant le tribunal de Pau : "Je n’avais pas conscience, on m’a raconté, ce n’est pas moi, ça ne correspond pas à ma personnalité." Cet homme de 36 ans, très grand et imposant, reconnaît que son ancienne compagne "ne dit pas de mensonges".

La jeune femme présente à l’audience a encore la trace d’un bleu à l’œil. "Ses blessures ne peuvent pas mentir" soulignera d’ailleurs son avocate Me Sarah Fauthoux qui estime que le prévenu "a peur d’assumer ses responsabilités et qu’il se réfugie derrière l’alcool et une prétendue amnésie".

"J'ai cru mourir"

"Ce n’est pas une amnésie perfide, rétorque l’avocate du jeune homme, Me Carine Magne. Il ne se voile pas la face, on ne veut pas cacher cette violence, on ne va pas la minimiser." Il l’a agressée sexuellement une nuit alors qu’ils faisaient chambre à part depuis plusieurs mois. Le lendemain, il lui a cogné la tête contre le sol, l'a étranglée.

La femme a réussi à s'échapper parce qu'elle lui a brûlé la cuisse avec un briquet. "J'ai cru mourir" a confié la victime. Un de leurs enfants âgé de cinq ans a assisté à la scène. "Si vous ne vous souvenez de rien, il faut quand même entendre la gravité de votre comportement, la violence de ce qu'il s'est passé", a conclu la procureure qui avait requis 12 mois de prison dont huit avec sursis.

