Béarn : un jeune footballeur de 14 ans victime d'une crise cardiaque en plein match

Rontignon, France

Une jeune footballeur lescarien a perdu la vie hier sur un terrain de foot ce dimanche matin. Un garçon de 14 ans, membre du club depuis ses six ans. Son équipe jouait à Rontignon face à l'ASMUR un match amical.

Ses coéquipiers sous le choc

Le jeune Diego est mort peu de temps après son arrivée à l’hôpital de Pau d'une crise cardiaque, quelques dizaines de minutes après s'être écroulé brutalement, tout seul sur le terrain. Sur le moment le père d'un autre joueur, qui travaille à l’hôpital de Pau, a tenté un massage cardiaque, en vain.

« Les plus choqués sont les coéquipiers du jeune garçon » explique le maire de Lescar Christian Laine. Les familles des joueurs, les membres du club ont été reçus par le maire. « La famille du FC Lescar est en deuil, indique le club par communiqué avant de poursuivre, nous pensons à sa famille et à ses nombreux copains, dans ce moment très difficile ». Un soutien psychologique, avec des personnels de l’hôpital de Pau sera à la disposition des jeunes coéquipiers de Diego et des membres du club dès ce lundi.