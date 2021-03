Béarn : une fuite de White Spirit pollue le gave de Lescun

Les pompiers sont intervenus ce mardi 30 mars pour contenir une fuite de produit chimique dans la vallée d'Aspe, en Béarn (Pyrénées-Atlantiques). Ils ont assisté les équipes techniques de l'entreprise Toyal, responsable de la brèche de White Spirit dans le gave de Lescun, lundi 29 mars.

La fuite est "sans gravité pour la faune", selon la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui n'a pas constaté de "mortalité de poissons". "Mais il est bien évident que cela va porter une atteinte grave au milieu en ce qui concerne la reproduction des poissons et surtout leur alimentation", affirme Jean-Claude Bourdelas, président de l'association de pêcheur la Gaule Aspoise.

Des boudins pour absorber le White Spirit

Des boudins ont été placés d’un bout à l’autre du gave de Lescun pour absorber le White Spirit, qui flotte à la surface de l’eau. Ils seront régulièrement changés. La Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et l'Office français de la biodiversité sont sur place pour "procéder aux constations et aux investigations pour déterminer les conséquences et l'origine de cette pollution", à la demande de la Préfecture.