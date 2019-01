Béarn : une retraitée de 71 ans condamnée pour vols

Pau, France

Denise était agricultrice, elle loue sa maison d'Arthez-de-Béarn depuis plusieurs années. Et au printemps, elle a décidé de construire un enclos pour les chiens de ses nouveaux locataires.

"8 chiens, vous vous rendez compte!" s'exclame Denise à la barre."Ils allaient tout salir, et j'ai déjà dépensé 6000 euros en parquet flottant et en peinture dans la maison!" Alors, elle s'est servie : la retraitée a volé 111 pavés, stockés dans une cour à Arthez-de-Béarn. "Je pensais qu'ils allaient partir à la déchetterie", explique-t-elle. Pas de chance, ils avaient été fabriqués spécialement pour une entreprise, et n'étaient pas vendus dans le commerce. Les gendarmes n'ont donc pas eu trop de mal à savoir d'où ils venaient.

J'arrive à 71 ans, avant je n'avais jamais volé. Et alors, vous voulez une médaille?

Elle a aussi pris 21 grilles, et une fenêtre, chez un particulier, à Lacq, "pour faire la porte". Denise ne semble pas bien voir où est le problème. "J'arrive à 71 ans, avant je n'avais jamais volé". "Et alors, vous voulez une médaille?" lui rétorque la présidente. Au moment de prendre la parole une dernière fois, l'agricultrice à la retraite semble prise d'un peu de remords : "ne pensez pas que j'ai passé ma vie à voler, dit-elle. J'ai plutôt passé ma vie à travailler".

Denise a été condamnée à 70 heures de travail d'intérêt général, qui pourront par exemple être effectués aux restos du coeur.