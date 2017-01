A Beaubreuil, une policière blessée après l'interpellation d'un dealer

Une policière a été légèrement blessé au ventre et à la main lors d'une interpellation de routine, vendredi à Limoges.

Un homme de 20 ans sera jugé lundi à Limoges pour rébellion, usage et détention de stupéfiants. Vendredi après-midi, il a attiré l'attention de 3 policiers alors qu'il fumait une cigarette artisanale dans le quartier de Beaubreuil. A la vue des policiers, l'homme de 20 ans a pris la fuite, trouvant refuge dans un immeuble. Les policiers l'ont suivi (flairant l'odeur suspecte de cannabis) et l'ont rattrapé dans les étages. Le jeune homme a été arrêté en possession de 330 grammes d'herbe de cannabis et d'une grosse somme d'argent.

Au moment de monter dans le véhicule de police, l'homme a harangué la foule, essayant d'inciter le voisinage à lui venir en aide. Il a ensuite donné un coup de pied dans le ventre d'une policière pour s'enfuir. Elle a également été blessé à la main en essayant de le rattraper. elle s'en est sorti avec une entorse, un ongle arraché et une incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours.

Le jeune homme a finalement pu être interpellé et a passé la nuit de samedi à dimanche en prison. Il sera jugé en comparution immédiate lundi 9 janvier.